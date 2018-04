¡Qué tal, boludos! Esta es la confesión de Cristiano sobre Argentina

El crack portugués Cristiano Ronaldo compartió un video familiar en su cuenta de Instagram y sorprendió a sus seguidores con una inesperada confesión sobre el cariño que siente por Argentina aunque “la gente cree que no”. En el metraje, aparece junto a su novia, Georgina Rodríguez, y sus hijos.

¡Argentina, Argentina…! ¿Qué tal, boludos. ¿Cómo están? Mi novia es de Argentina, mucha gente no sabe eso y ahora de España. Así que amo a Argentina. La gente cree que no me gusta Argentina, pero yo amo Argentina”, confesó Cristiano.