Confirman brote de covid-19 en Hospital General San Juan de Dios

Autoridades del Hospital General San Juan de Dios dieron a conocer que dentro del mismo hay brote de COVID-19, asimismo, la emergencia estará cerrada por 48 horas como medida preventiva.

Uno de los hospitales mas grandes del país anuncia brote de coronavirus en cinco diferentes áreas del hospital y como resultado 21 pacientes con otras enfermedades ahora están contagiados

El director ejecutivo del hospital, Gerardo Hernández indicó que se tomó la decisión de cerrar el quinto nivel para atender a los pacientes que resultaron positivos derivado de los brotes,

Hicieron un llamado a los cuerpos de socorro para que las personas que necesitan atención puedan ser referidos al hospital de Antigua y Amatitlán que apoyarán con la atención de pacientes.

El hospital amaneció este martes con 122 pacientes dentro de la unidad de COVID-19, 48 pacientes graves y 24 pacientes ventilados.

Por la situaciónque atraviesa ese centro ahora contará con 138 camas.

Ahora bien, cuestionamos sobre el abastecimiento de medicamentos e insumos y esto respondió la Subdirectora Técnica del Hospital General respondió lo siguiente.

La Subdirectora hizo un llamado a los proveedores para que atiendan la solicitud de los insumos y medicamentos que se necesitan específicos para covid-19.

El director Hernández enfatizó que las emergencias de Pediatría y Maternidad están trabajando con normalidad.

Autoridades recomiendan no salir, no exponerse y no realizar reuniones sociales.