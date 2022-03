Confirman renuncia de dos fiscales auxiliares de la FECI

El Ministerio Público ha confirmado la renuncia de dos fiscales auxiliares más de la fiscalía Especial Contra la Impunidad. Una de ellas ya ha sido citada a rendir primera declaración.

Este viernes se confirmó que dos auxiliares más de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad abandonaran la institución por motivos personales, según lo que indica el departamento de comunicación social del ministerio Público.

La primer dimisión se trata del auxiliar fiscal Carlos Cojtí, asignado a la fiscalía de Quetzaltenango. Según se indica, el auxiliar presento su renuncia el 25 de febrero pasado y cobrará vigor a partir de abril próximo, no obstante dicha renuncia aún esta bajo evaluación para determinar si se acepta la misma.

La Segunda, corresponde a la auxiliar fiscal Amy Girón, quien según se indico, renuncia al cargo por motivos personales además de señalar tener una carga laboral bastante alta.

En el caso de Girón su renuncia fue aceptada y cobrará vigencia a partir del 11 de marzo próximo.

Girón tuvo a su cargo las investigaciones por caso Odebrecht, Fugas, Patrullas y Mecanismo de Corrupción.

No obstante, en su contra se girado una citación por parte del Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal para que se presente el próximo 19 de abril a rendir primera declaración por una presunta implicación en el caso que se lleva en contra del ex jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, donde se le señala de haber participado en el supuesto beneficio dado a la constructora brasileña Odebrecht para que este ente no devolviera el dinero al estado de Guatemala por la Carretera que no construyó.