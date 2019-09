Confunden materiales para pastel vegano con drogas

Las bolsas de polvo blanco incautadas como parte de una “gran redada antidrogas” en el aeropuerto Gatwick de Londres en realidad contenían ingredientes de origen vegano para pasteles, dijo la Policía Británica de Transporte.

Un miembro del personal de Purezza, un restaurante vegano con tiendas en Londres y Brighton, transportaba una maleta llena de bolsas de mezcla para pastel cuando la policía la incautó este miércoles por la tarde.

La policía británica de transporte y el Ministerio del Interior del Reino Unido probaron posteriormente las bolsas, sospechando que contenían drogas ilegales, antes de determinar que el polvo era, de hecho, una mezcla de pastel vegano.

@BTPSussex huge drugs bust at Gatwick airport. In collaboration with @ukhomeoffice powders tested and discovered to be vegan cake ingredients. Please label your foods and bring samples of cakes next time you visit. #cakefine pic.twitter.com/tmyuOI5rLw

