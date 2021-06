Congreso aprueba juramentar a Nester Vásquez y Claudia Paniagua como magistrados de la CC

El Congreso aprobó el decreto que permite juramentar a Nester Vásquez y Claudia Paniagua como magistrados titular y suplente, respectivamente, de la Corte de Constitucionalidad (CC).

El voto por parte de los nuevos togados se realizaría en la primera sesión extraordinaria de este periodo de receso en el Parlamento, y tras la sesión solemne por el aniversario de la Constitución, pero se suspendió por falta de quorum.

La sesión por la Carta Magna fue levantada por el presidente del Congreso Allan Rodríguez a eso de las 16: 30 horas, quien pidió a los legisladores permanecer en el recinto para el siguiente pleno.

Antes de la aprobación del orden del día de la sesión extraordinaria, la bancada Semilla propuso retirar de la agenda la notificación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) sobre la designación de Vásquez y Paniagua, a lo cual se unieron URNG y Winaq.

Las bancadas señalaron una ilegalidad en la toma de juramento, al existir impugnaciones por resolver. La diputada Sonia Gutiérrez agregó que a ese momento, se desconocía si Nester Vásquez había renunciado a su magistratura en la CSJ.

La propuesta para modificar el orden del día solo fue aceptada por 18 diputados. Una moción privilegiada sobre adelantar la discusión del voto de falta de confianza contra Gendri Reyes, también fue rechazada.

El pleno conoció como primer punto la notificación del CANG sobre la elección de Vásquez y Paniagua, tras rechazar las impugnaciones en contra de la designación.

Para realizar la juramentación de Vásquez y Paniagua de urgencia nacional, la directiva del Congreso presentó una moción privilegiada que fue aceptada con 115 votos.

Luego se aprobó con 105 votos a favor y 21 en contra, el decreto 7-2021 para integrar a la CC a Vásquez y Paniagua, para el periodo 2021-2026. A su vez, el acuerdo 14-2021 los convoca ante el pleno para presentar su voto por la máxima corte.

Minutos después, y a solicitud del diputado Boris España, se verificó el quorum, el cual al no existir, obligó a Rodríguez a levantar la sesión.

Se desconoce si Vásquez presentó su renuncia este lunes en el Congreso a la magistratura de la CSJ, para poder optar al juramento que se realizaría en una próxima sesión extraordinaria.

El Pleno del Congreso aprobó el Decreto 7-2021 para integrar a los profesionales Nester Vasquez y Claudia Paniagua, como Magistrado titular y suplente respectivamente ante la @CC_Guatemala, por designación de la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

Un amparo pendiente

El pasado 18 de mayo, la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales rechazó las apelaciones contra el proceso de elección del CANG, presentada por los abogados Edie Cux y Luis David Gaitán Arana.

Con esto solo se esperaba que la decisión fuera enviada al Tribunal de Honor del CANG para que éste notificara al Congreso de la República y así proceder con el juramento.

Sin embargo, en horas de la noche de ese miércoles 18 de mayo, el abogado Alfonso Carrillo presentó un amparo ante un Tribunal de lo Contencioso Administrativo con el cual pretende revertir la decisión de la Asamblea de los Colegios de Profesionales.

Al momento el Tribunal no ha informado sobre su decisión de dar o no trámite a la acción presentada, por lo cual se asegura que los designados no podrían asumir sus cargos.

El Congreso juramentó el pasado martes 13 de abril, a 7 de los diez magistrados de la CC para el próximo periodo, ante las impugnaciones contra Gloria Porras y los antes referidos.