Congreso avanza con la iniciativa que pretende declarar el 9 de marzo como «Día por la vida y la Familia»

La iniciativa que pretende aprobar el 9 de marzo de cada año como el «Día por la vida y la Familia», fue presentada en diciembre de 2021 por varios diputados, entre ellos la parlamentaria Shirley Rivera, quien ahora es la presidenta del Congreso y también el diputado Aníbal Rojas, cuarto secretario de Junta Directiva.

El martes recién pasado, los miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, dieron dictamen favorable a la iniciativa y ese mismo en sesión plenaria avanzó en si primera lectura.

Al día siguiente, igual en sesión plenaria se conoció en segundo debate y ahora la próxima semana podría quedar aprobada.

Quienes no por ahora no han apoyaron el dictamen por la forma y no el fondo, fueron los bloques de Semilla, Victoria, Winaq y URNG.

Según el diputado Rojas, el apuro es porque Guatemala será sede en marzo de un evento en donde Guatemala será declarada capital Provida y Familia y conocerla en el pleno lleva tiempo.

La iniciativa consta de cuatro artículos y plantea que los tres Organismos del Estado deben realizar actos conmemorativos al Día de la Vida y la Familia.

Además, todas las actividades realizadas el 9 de marzo deben «resaltar la importancia al respeto por la vida y la familia, el no al aborto y no a la violencia, evidenciar la obligación estatal en creación e implementación de políticas públicas encaminadas a la concientización de la población al respeto por la vida y la familia», por lo que ha generado distintas posturas entre los parlamentarios.