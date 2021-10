Congreso termina semana sin realizar sesiones plenarias

El Congreso de la República terminó esta semana sin realizar ninguna sesión plenaria, es decir, no avanzaron en ninguna iniciativa de ley ni tampoco en temas pendientes. Los diputados se están preparando para elegir a la nueva Junta Directiva para el periodo 2022-2023.

Como si estuvieran en un periodo de receso o vacaciones, diputados en el Congreso de la República, no realizaron ninguna sesión plenaria durante esta semana.

Por consiguiente no aprobaron ninguna ley y tampoco avanzaron con temas pendientes de la agenda legislativa.

La falta de sesiones plenarias es decisión del presidente del Congreso, Allan Rodríguez, ya que después de que el lunes no pudieran realizar reunión de jefes de bloque por falta de asistencia, no se convocó a otra reunión y por ende no se pudo definir las agendas para las plenarias.

Esta situación se da porque los bloques legislativos se encuentran en una pelea política previo a que se realice la elección de la nueva Junta Directiva, ya que se encuentran haciendo tiempo para tener los consensos y tener acuerdos previos a la elección.

Los bloques de oposición buscan que el actual presidente no sea electo por tercer año consecutivo.

Ahora se espera que sea el próximo lunes cuando haya reunión de jefes de bloque y que hayan sesiones plenarias el martes y jueves, siendo en cualquiera de los días cuando se haga la elección de Junta Directiva para el periodo 2022-2023.