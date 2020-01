Conoce a Ron Mallett, el científico que intenta viajar en el tiempo

El pasado, se ha dicho, es un lugar desconocido. Y a veces, un lugar que anhelamos visitar.

Pero obvio, no podemos hacerlo. Mientras que un viaje real está limitado solo por la cantidad de dinero que podamos ahorrar, los requisitos de visa y las cancelaciones de vuelos, viajar al pasado está limitado por las leyes frías y duras de la física.

O tal vez no.

Uniéndose a las filas de inventores de películas, como el ‘Doctor Emmet Brown’ de “Regreso al futuro” hay algunos científicos de la vida real que actualmente intentan cumplir el sueño de hacer retroceder el reloj para viajar al destino final.

Entre ellos está Ron Mallett, un astrofísico que ha dedicado gran parte de su vida adulta a la idea de que el viaje en el tiempo es posible. Se le ocurrieron las ecuaciones y principios científicos sobre los cuales dice que podría crearse una máquina del tiempo.

Si bien reconoce que es poco probable que sus teorías y diseños le permitan viajar en el tiempo en su vida, durante años ha estado trabajando en paralelo a una respetada carrera académica para cumplir su sueño de aventurarse en el tiempo para ver a su amado padre nuevamente.

Mallett tenía 10 años cuando su padre murió repentinamente, de un ataque al corazón, un evento que, según el científico, cambió la trayectoria de su vida para siempre.

“Para mí, el sol salió y se puso con él, él era el centro de las cosas”, le dijo a CNN Travel. “Incluso hoy, después de todos estos años, todavía hay una irrealidad para mí”.

El padre de Mallett, un reparador de televisores, inculcó en su hijo un amor por la lectura y alentó su pasión por la ciencia. Aproximadamente un año después de la muerte de su padre, un afligido Mallett se topó con una versión ilustrada de la clásica novela de ciencia ficción “The Time Machine”.

“El libro que cambió mi vida”, dice.

Gracias a la imaginación del autor, HG Wells, de repente Mallett sintió que la tragedia de su familia no presentaba un final, sino un comienzo.

Sesenta años después, Mallett, de 74 años, es profesor de física en la Universidad de Connecticut. Ha pasado su carrera investigando los agujeros negros y la relatividad general: las teorías del espacio, el tiempo y la gravedad, exploradas por Albert Einstein.

Mallett también ha estado teorizando sobre viajes en el tiempo, en el curso de los cuales se ha embarcado en su propio viaje personal: una búsqueda compleja y a menudo contenciosa para construir una máquina capaz de visitar el pasado.

Todavía está muy lejos de su destino —algunos dirían que nunca llegará allí— pero su viaje lo convierte en una historia conmovedora que se basa en el poder del amor, la potencia de los sueños de la infancia y el deseo humano de controlar el destino, en un universo desconocido.

Era consciente del estereotipo del “profesor chiflado”. Quería asegurarse de que sus ambiciones no fueran ridiculizadas y su trabajo amenazado.

Hoy, las fotos de Mallett en el trabajo lo muestran rodeado de equipos en un laboratorio desordenado, demostrando sus principios en el trabajo a través de experimentos a pequeña escala, o de pie, radiante, frente a pizarras donde está grabado sus fórmulas.

El aspecto personal del trabajo de Mallett es profundamente conmovedor, pero ¿cuán plausible es la ciencia detrás de sus ideas?

Todo depende, dice Mallett, de la teoría especial de la relatividad de Einstein y la teoría general de la relatividad.

“Para resumirlo, Einstein dijo que el tiempo puede verse afectado por la velocidad”, dice Mallett.

Mallett da el ejemplo de los astronautas que atraviesan el espacio en un cohete que viaja cerca de la velocidad de la luz. El tiempo pasaría de manera diferente en la Tierra que para las personas en el cohete.

“En realidad, podrían volver descubriendo que solo son unos años mayores, pero que han pasado décadas aquí en la Tierra”, dice.

Mallett señala la película clásica de ciencia ficción de 1968 “Planet of the Apes”, al final de la cual [alerta de spoiler] un astronauta se da cuenta de que no ha viajado a un planeta distante gobernado por simios, sino que simplemente regresó a la Tierra en un futuro post-apocalíptico en el que la humanidad ha sido subyugada por simios.

“Esa es una representación precisa de la teoría especial de la relatividad de Einstein”, dice Mallet. “Entonces, el resultado es que, de acuerdo con la teoría especial de la relatividad, si viajas lo suficientemente rápido, respectivamente, estás viajando en el tiempo. Y efectivamente, eso sería una representación del viaje en el tiempo”.

Sin embargo, aquí se plantea la idea de avanzar, no de retroceder. Entonces, ¿cómo ayudaría esto a la búsqueda de Mallett de reunirse con su padre?

La teoría general de la relatividad de Einstein se basa en el concepto de gravedad y considera cómo la gravedad afecta el tiempo.

“Lo que Einstein quiso decir con eso es que entre más fuerte es la gravedad, disminuirá más el tiempo”, dice Mallett.

La teoría general de la relatividad de Einstein dice que lo que llamamos la fuerza de gravedad no es una fuerza en absoluto, en realidad es la flexión del espacio por un objeto masivo.

“Si puedes doblar el espacio, existe la posibilidad de que lo tuerzas”, dice Mallett.

“En la teoría de Einstein, lo que llamamos espacio también implica tiempo, por eso se llama tiempo espacial, lo que sea que hagas al espacio también le sucede al tiempo”.

Mallett postula que al girar el tiempo en un bucle, uno podría viajar desde el futuro de regreso al pasado, y luego de regreso al futuro. Y esta es la idea de un agujero de gusano, una especie de túnel con dos aberturas.

Mallett sugiere que la luz también podría usarse para afectar el tiempo a través de algo llamado anillo láser.