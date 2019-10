Conoce cómo puedes utilizar la nueva ciclovía de la Usac

La Universidad de San Carlos (Usac) tiene desde hoy una ciclovía propia, con la inauguración de la primera fase del proyecto.

La primera fase del proyecto de la ciclovía se inicia en la avenida Petapa y concluye en el ingreso al campus por el Periférico, con 500 metros de extensión.

“El objetivo es ordenar y hacer valer las políticas de movilidad y medioambiente que permitan una mejor locomoción a los usuarios, para proporcionar un espacio adecuado, así como transporte saludable y ecológico”, comentó el rector Murphy Paiz.

Al servicio del estudiante hay 400 bicicletas, además de baños públicos, que pueden ser usados al presentar carné de la Usac.

El horario es de 6 a 20 horas, y el trayecto estará adornado con murales artísticos.

Además cuenta con un gimnasio al aire libre, quioscos de información, transporte interno, monitores viales y oficinas de parqueo interno.

Requisitos para utilizar la Ciclovía en el Campus Central de la Usac. Mynor Rodríguez. pic.twitter.com/L7i8xj7i36 — Universidad 92.1FM (@Universidad921) October 11, 2019

Las prohibiciones que estipulan las autoridades, son las siguientes:

No pueden circular motos.

No se permiten la instalación de comercios informales.

No se pueden realizar competiciones en el trayecto.

No se puede circular en vía contraria.

No podrá acceder al servicio, quien haya consumido alcohol.

No se pueden usar auriculares o el teléfono celular mientras se circule en la ciclovía.

