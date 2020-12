Conred da recomendaciones por la Quema del Diablo

En el marco de la celebración de la “Quema del Diablo”, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, emite una serie de prohibiciones.

La recomendaciones son las siguientes:

• Evitar quemar artículos PVC, plástico, duroport, llantas, aerosoles, pintura y solvente ya que estos pueden ocasionar irritación en las vías respiratorias.

• Los niños y niñas no deben manipular pirotecnia, toda vez sea bajo la supervisión de un adulto.

• No guardar pirotecnia en los bolsillos.

• Evitar realizar fogatas cerca del tendido eléctrico.

• La pirotecnia no debe ser dirigida hacia personas, construcciones, animales, combustibles o árboles.

• No utilizar alcohol en gel al manipular pirotecnia para evitar quemaduras. Lávese las manos con agua y jabón.

• Por ningún motivo realice fogatas con baterías, envases de aerosol, aceites, solventes, pinturas, envases con insecticidas, basura colchones y cualquier otro producto tóxico que pueda afectar la salud y el medio ambiente.