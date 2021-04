Consejo de la Carrera Judicial analiza petición de Mynor Moto de retomar labores de juez

El Consejo de la Carrera Judicial analiza la petición realizada por Mynor Moto de retornar a sus labores de juez antes de que concluya el periodo de excedencia, ya que el permiso vence la próxima semana.

El pasado 5 de febrero, Mynor Moto no pudo asumir el cargo de magistrado ante la Corte de Constitucionalidad.

Por lo cual presentó una solicitud ante el Consejo de la Carrera Judicial en el cual pedía que se dejara sin efecto el permiso de excedencia que se le otorgó para ausentarse de sus labores durante poco más de dos meses.

Sin embargo hasta el momento los integrantes del consejo aún analizan la petición, aunque ya han advertido que desde enero pasado se le informó a Moto que la excedencia concedida está vigente hasta el próximo 13 de abril.

Esta fecha corresponde al día en el que se supone que debía dejar el cargo de magistrado de la CC, por consiguiente el 14 de abril debería de volver a sus labores.

No obstante, los consejeros analizan las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y principalmente la de la Corte Suprema de Justicia en la cual ya se advirtió que de momento Moto ya no es juez y por lo tanto ya no goza de inmunidad acto por el cual se dejó vigente una orden de captura en su contra dentro del caso Comisiones Paralelas 2020 y una investigación en su contra por el caso Libramiento de Chimaltenango.

De momento se analiza la posibilidad de que Moto pueda regresar a sus labores el 14 de abril si este así lo desea por lo que se espera que en los próximos días el Consejo resuelva dicha situación.