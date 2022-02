Consejo de Seguridad de la ONU convoca sesión de emergencia en la Asamblea General sobre Ucrania

La sesión de emergencia, que se celebrará el lunes, será apenas la decimoprimera que convoca la ONU desde 1950.

La votación del consejo de 15 miembros es de procedimiento, por lo que ninguno de los cinco miembros permanentes del consejo (Rusia, China, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos) pudo ejercer su derecho al veto. La resolución para convocar la reunión, presentada por EE. UU. y Albania, fue aprobada con 11 votos a favor. Rusia votó en contra de la resolución y China, la India y Emiratos Árabes Unidos (EAU) se abstuvieron.

Condena estadounidense

La embajadora de EE. UU. ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, dijo en la sesión del consejo que los países deben tomar “medidas extraordinarias” para hacer frente a la invasión rusa de Ucrania.

“Rusia no puede vetar la Carta [de las Naciones Unidas], Rusia no puede vetar y no vetará la rendición de cuentas”, dijo la diplomática, cuya misión presentó junto a Albania la resolución para convocar a la sesión de emergencia.

El viernes, Rusia, que preside el Consejo de Seguridad y tiene poder de veto, bloqueó un poryecto de resolución que habría deplorado la invasión de Moscú. Los mismos tres países que entonces se abstuvieron a votar para convocar una sesión de la Asamblea General tampoco votaron hoy a favor o en contra de esta resolución.

La embajadora de EE. UU. aprovechó además para condenar la decisión del gobierno ruso de poner en alerta su arsenal nuclear, asegurando que se trata de un “paso innecesario que nos amenaza a todos”.

Amenaza nuclear

Thomas lamentó la decisión del Kremlin de poner en alerta los sistemas de defensa nuclear, “a pesar de que está invadiendo un país sin armas nucleares y que no enfrenta una amenaza de la OTAN, una alianza que no luchará en Ucrania”.

El embajador ruso ante la ONU, Vasily Nebenzya, explicó su decisión de votar en contra de la resolución alegando que el consejo de seguridad no ha hecho por “intentar llegar a una solución constructiva” a la situación en Ucrania.

El diplomático acusó a los países europeos y a EE. UU. de intentar aprobar una resolución “no balanceada” la semana pasada y de querer “menospreciar la perspectiva” de Rusia en el Consejo Permanente.

Por su parte, China, la India y los EAU dijeron que lamentaban el empeoramiento de la situación en Ucrania e hicieron un llamado a que se llegara a una solución diplomática.

El Consejo de Seguridad abordará el lunes otra resolución sobre Ucrania, centrada en la ayuda humanitaria, adelantó el embajador de Francia.

Fuente: VOA

