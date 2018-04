El estrés laboral es muy común, por no decir que inevitable. Casi todo el mundo lo siente en ocasiones, con mayor o menor frecuencia, incluso si le gusta tu trabajo. Puedes sentirte tenso por los horarios que te toca cumplir, tus compañeros de trabajo, fechas de entrega de productos o posibles despidos.

Un poco de estrés puede ser estimulante y contribuir a obtener resultados, pero cuando es constante puede ocasionar problemas de salud. Sus síntomas van desde la irritabilidad a la depresión, y por lo general están acompañados de agotamiento físico o mental.

Siete consejos para no sufrir con el estrés

1. Tómate un descanso. Si te estás sintiendo tenso o contrariado en el trabajo, tómate un descanso breve para despejar la mente. Haz una caminata por los alrededores o consume un refrigerio saludable. Si no puedes abandonar tu área de trabajo, cierra los ojos por unos momentos y respira profundamente.

2. Establece metas razonables. No aceptes más trabajo del que puedas llevar a cabo. Ponte de acuerdo con tu jefe y compañeros de labores, para establecer expectativas realistas.

3. Administra el uso de tecnología. Los teléfonos celulares y el correo electrónico pueden ocasionar que resulte difícil desconectarse del trabajo. Pon ciertos límites, como apagar tus dispositivos durante la cena o a partir de determinada hora de la noche.

4. Organízate. Comienza todos los días por elaborar una lista de asuntos pendientes. Ordena estas tareas en orden de importancia y resuélvelas en ese mismo sentido. Agrega a las obligaciones actividades que sean de tu agrado y disfrutes.

5. Reserva un espacio en la semana para hacer ejercicio, practicar un pasatiempo, reunirte con tus amigos o ver una película. Y si dispones del fin de semana, un viaje corto te ayudará a cambiar de perspectiva.

6. Comunícate. Si las causas del estrés están directamente relacionadas con la falta de apoyo que recibes por parte de tus superiores o a un entorno laboral hostil, la única solución posible es la comunicación. Sé amable, explica la situación y procura no alterarte; no tienes nada que perder y mucho por ganar. Si las otras personas continúan con su actitud, ese ya no es tu problema. Mantén la mente ocupada con asuntos que estén bajo tu control.

7. Duerme las horas necesarias. Los expertos recomiendan entre 7 y 8 horas diarias de sueño. La actividad reparadora que el sueño ejerce sobre nuestro organismo y nuestra psique es fundamental para empezar bien el día.

Y si nada de esto funciona y la ansiedad se apodera de ti, ¡respira! Hazlo de modo lento y profundo, unas cuantas veces, intentando relajar tu mente y concentrándote en tu respiración. De este modo, obligarás a tu corazón a latir más lentamente y se reducirán tus niveles de estrés.

Comentarios

comentarios