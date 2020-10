Michael Kozak, Subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU., se pronunció ante las acciones contra personal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad -FECI-.

Por medio de sus redes sociales indicó textualmente:

The U.S. counts on #Guatemala to be a partner in the fight against corruption. The Attorney General has a duty to pursue legitimate complaints of corruption wherever they lead. Prosecute the corrupt, not the anti-corruption prosecutors at #FECI. -MK

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) October 8, 2020