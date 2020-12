Consuelo Porras señala que desconocía vínculos de Karina Orellana con persona detenida

La Fiscal General, Consuelo Porras, se refirió en conferencia de prensa sobre el nombramiento de Karina Orellana como fiscal especial en denuncias contra el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval y la posterior rescisión del contrato por cuestionamientos en la idoneidad de Orellana para dicho cargo.

Consuelo Porras destacó que la unidad administrativa a cargo de las contrataciones del Ministerio Público (MP) no halló irregularidades en el expediente de Orellana y ninguna fiscalía advirtió sobre alguna investigación en su contra.

La jefa del MP indicó que Orellana fue contratada tras pasar las pruebas de recursos humanos. Explicó que el 11 de septiembre pasado se inició un proceso de verificación.

Orellana obtuvo 87.50 por ciento de confiabilidad en la evaluación psicométrica, 88 por ciento en el aspecto de no revelar información sensible, 99 en no pedir o aceptar sobornos, 96 en no robar y 99 por ciento en no cometer el delito de lavado de dinero. También verificaron sus referencias familiares, profesionales y recomendaciones.