Continúa audiencia de extinción de domino de bienes relacionados al narcotraficante José Ramón Reyes

El juzgado de extinción de dominio continuó este viernes con el juicio para definir si pasan a manos del estado 7 bienes supuestamente producto de actividades de narcotráfico.

Los bienes son relacionados al narcotraficante José Ramón Reyes y a una hermana de la diputada Patricia Sandoval.

Según el Ministerio Público, se trata de 8 mil 794 dólares, una maquina para contar billetes, una pistola 9 milímetros, una camioneta y 3 pick ups.

Dentro del proceso se vinculan a otras 5 personas entre las cuales se encuentra Amanda María Lemus Gonzales, hermana de Sandoval, a quien se le citó, según indicó el juez Marco Antonio Villeda, ya que entre las pruebas aportadas al proceso se encentraron cheques provenientes de su cuenta para pagar el servicio mecánico de dos de los vehículos que hoy son objeto de la petición del ministerio público.

Durante la audiencia, la fiscalía presentó una serie de peritos quienes describieron ante el juez como se realizaron los allanamientos y como se encontraron los bienes en una residencia de San Lucas Sacatepéquez.

Para la continuación del juicio ya no se presentò Lemùs Gonzales derivado a que aseguró que no tiene problema en que se extingan los bienes pues no figura como dueña de ninguna.

El juicio continuará en las próximas semanas.