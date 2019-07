Estos son los detalles sobre la continuidad de la FECI

A menos de 2 meses de que concluya el mandato de la CICIG en territorio nacional, aún no se tiene clara la continuidad de la FECI. Sin embargo se espera que el MP mantenga su funcionamiento.

El titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) afirmó que participa en una mesa técnica con la fiscal general, Consuelo Porras.

Esto, para propiciar las condiciones para que el MP pueda sostener a la FECI luego de que la CICIG culmine su mandato en el país.

El investigador Juan Francisco Sandoval, asegura que necesitarán 38 nuevas plazas laborales en la FECI para suplir a los investigadores y que la fiscal general conoce esta necesidad.

No obstante, no especificó cuál será la manera de proceder, agregando que no le corresponde dar a conocer esos detalles por ser de carácter administrativo.

Sandoval agregó que de momento se mantienen activos 25 casos en los que participa la FECI, de los cuales 5 iniciaron este año.

Finalmente, el titular de la fiscalía asegura que no descartan revelar nuevos casos trabajados con la CICIG antes de que esta se retire del país, pero no brindó mayores detalles al respecto.

Comentarios

comentarios