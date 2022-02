El receptor abierto de Los Ángeles Rams, Cooper Kupp, fue nombrado MVP del Super Bowl. Kupp tuvo ocho recepciones para 92 yardas y dos touchdowns.

El receptor abierto estrella de los Rams atrapó el touchdown que selló el juego con una recepción de 1 yarda en la zona de anotación del mariscal de campo Matthew Stafford, cuando quedaba un minuto y medio en el reloj.

La última posición de Cincinnati se quedó corta cuando, en el cuarto intento, el liniero de los Rams, Aaron Donald, presionó al mariscal de campo Joe Burrow para que hiciera un intento de pase que cayó inofensivamente al césped.

Eso devolvió el balón a los Rams, cimentando la victoria del equipo de Los Ángeles por 23-20.

El pase de touchdown de 17 yardas de Stafford, al receptor abierto Odell Beckham Jr. abrió el marcador.

Después del punto extra, los Rams lideraron 7-0 dos tercios durante el primer cuarto.

La serie también se destacó por un pase completo de 20 yardas en tercera oportunidad de Stafford a su objetivo favorito, el receptor abierto Cooper Kupp.

Stafford conectó con el receptor desde 11 yardas para la segunda anotación de la noche de los Rams.

Los Rams no pudieron convertir el punto extra debido a un balón suelto del titular de la patada.

Necesitando un TD, los Bengals entran en la bolsa con una jugada engañosa. El corredor Joe Mixon lanzó un Tee Higgins abierto de par en par en la parte posterior de la zona de anotación para una anotación de 6 yardas, reduciendo la ventaja de los Rams a 13-10.

