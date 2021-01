Para este miércoles se tenía previsto llevar a cabo la audiencia de etapa intermedia para el ex ministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi dentro del caso Cooptación del Estado. Donde el Ministerio Público lo señala de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero y por los cuales busca que sea enviado a juicio.

Sin embargo la misma fue suspendida ya que el juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez informó que existe aún una recusación en su contra la cual no ha sido resuelta por la sala primera de apelaciones de mayor riesgo por lo que hasta la misma no sea resuelta no se puede continuar con el proceso.

Esta recusación fue interpuesta por el ex ministro de gobernación Mauricio López Bonilla, al señalar que Gálvez no es imparcial dentro del proceso por lo que solicitó que se dé un cambio de juzgador, sin embargo a un año de haber presentado la petición, la misma sigue sin resolverse.

Ante esta situación, la audiencia intermedia para Sinibaldi no tiene fecha para realizarse hasta no solventarse la situación.