Corea del Norte muestra en TV el lanzamiento de su nuevo misil

La televisión estatal norcoreana mostró este viernes imágenes del lanzamiento del Hwasong-17, el nuevo misil balístico intercontinental (ICBM) del ejército que fue disparado el jueves y que se cree que puede tener un alcance de unos 15 mil kilómetros.

La presentadora Ri Chung-hee, encargada siempre de radiar las noticias más importantes para el régimen, explicó, que las Fuerzas Estratégicas norcoreanas lanzaron con éxito a modo de prueba el misil desde el aeropuerto internacional de Sunan en Pionyang.

En el video publicado se observa al líder norcoreano, Kim Jong Un, dirigir el lanzamiento de prueba exitoso de la nueva “herramienta poderosa para el ataque nuclear”.

Pionyang afirmó que la prueba fue para garantizar la confiabilidad científica y técnica de la rápida operación en condiciones de guerra ya que los países vecinos y EE.UU. condenaron el lanzamiento como una gran provocación.

Las reacciones de la comunidad internacional han sido rápidas y más duras que las anteriores 10 pruebas de misiles de Pionyang.

BREAKING: North Korea's state-run television shows edited footage of Kim Jong Un guiding the test-launch of what the country referred to as the Hwasong-17 ICBM.

Latest story: https://t.co/belL7EdPUl

(Video: KCTV) pic.twitter.com/APifRhtJVr

— NK NEWS (@nknewsorg) March 25, 2022