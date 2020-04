Coronavirus: murió el músico y compositor Adam Schlesinger

El músico Adam Schlesinger, cofundador del grupo Fountains of Wayne y ganador del Emmy por su trabajo como compositor para la serie de tv Crazy Ex-Girlfriend, murió a los 52 años por complicaciones relacionadas con el coronavirus.

De acuerdo con el portal Variety, el compositor falleció el miércoles por la mañana y se encontraba hospitalizado desde hace más de una semana en Nueva York.

Su abogado, Josh Grier, ya había informado el martes que el músico se encontraba “muy enfermo y altamente sedado”.

Schlesinger nació el 31 de octubre de 1967 en Nueva York. Estaba divorciado y le sobreviven dos hijas. Por ahora no está clara la manera en que contrajo el virus.

Adam Schlesinger (i), junto aRachel Bloom y Jack Dolgen tras su triunfo en los Emmy por «Crazy Ex-Girlfriend» (AFP)

Además de su triunfo en los Emmy, Schlesinger estuvo nominado al Oscar, al Tony y los premios Grammy.

En la entrega de 2019 se alzó con dos estatuillas del Emmy gracias a su trabajo en Crazy Ex-Girlfriend, pues fue reconocido en la categoría de música original y de letra original por la canción Antidepressants Are So Not A Big Deal.

De hecho, esa serie le trajo cinco nominaciones de las diez que alcanzó al Emmy en toda su carrera.

Adam Schlesinger, en la presentación de Fountains of Wayne en el Virgin Festival de 2007 en Baltimore (AFP)

Sus otras nominaciones fueron obtenidas por el especial de Navidad de Stephen Colbert y sus colaboración en Plaza Sésamo y los Premios Tony.

En cuanto a los premios Oscar, Schlesinger fue nominado en 1997 en la categoría de mejor canción por That Thing You Do!, que escribió para la película del mismo nombre, dirigida por Tom Hanks.

El actor, quien fue diagnosticado con coronavirus hace algunas semanas, se refirió en su cuenta de Twitter al deceso del músico. ¡No habría playtone sin Adam Schlesinger, sin su That Thing You Do! Él era único en su tipo. Lo perdimos por Covid-19. Terriblemente triste hoy. Hanx», escribió en la red social.

El mensaje de Hanks

Según Variety, ese fue uno de los primeros trabajos exitosos del compositor más allá de su labor con el grupo Fountains of Wayne, que fundó en 1995 junto a Chris Collingwood, su compañero en el Williams College de Massachusets.

Adam tocaba el bajo en la banda y eligieron ese nombre por una tienda de adornos para césped en Wayne, Nueva Jersey.

La banda grabó su primer disco en 1996, pero fue hasta 2003 que obtuvieron la nominación al Grammy por mejor nuevo artista y mejor performance pop gracias a Stacy’s Mom, que se convirtió en uno de sus grandes éxitos. Sin embargo, fue su trabajo de A Stephen Colbert Christmas el que le dio su único Grammy. Mientras que gracias al musical Cry-Baby obtuvo dos nominaciones a los premios Tony.

Adam Schlesinger en los Emmy de 2019 (REUTERS)

Además de su trabajo con Fountains of Wayne, con la qu grabó cinco discos entre 1996 y 2011, el músico fue miembro de las bandas Tinted Windows e Ivy.

Era dueño de la discográfica Scratchie Records y de un estudio de grabación en Nueva York, Stratosphere Sound.

Como productor musical trabajó, entre otros, con Robert Plant, America y The Sounds. Compuso la canción I Am What I Am de los Jonas Brothers.

Tras la noticia del deceso, Stephen Colbert también expresó su pesar a través de un mensaje en Twitter.

“Me entristece escuchar de la muerte de Adam Schlesinger debido a Covid-19. Desde el show de Dana Carvey hasta A Colbert Christmas Special, fue un gran artista (y paciente) y talentoso con quien tuve la suerte de trabajar. Paz”, escribió.