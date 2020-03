Coronavirus: ocho consejos para cuidar la salud mental en la cuarentena

La situación es inédita: no hay abrazos, no hay reuniones, no hay visitas, no hay gente en las pizzerías y ya nadie festeja un gol. Pero todo pasará. Este tiempo de aislamiento social genera incertidumbre, pero no es para siempre y se pueden adoptar actitudes positivas para sobrellevarlo, remarcan los especialistas en salud mental.

Hay personas que están solas y el encierro puede provocarles angustia y preocupación. Por eso es importante que tomen medidas para el cuidado emocional.

Ocho consejos para cuidar la mente.

1 – Realizar un cronograma de actividades: intentando que sea lo más abarcativo y variado posible. Es momento de pensar en las tareas que solemos dejar pendientes por falta de tiempo. Lecturas, ejercicios físicos, llamados a seres queridos, escritura de tesis.

2 – Aceptar que debemos utilizar estrategias distintas a las cotidianas: Y herramientas de la tecnología que a veces nos costaba dominar. Creer en los recursos propios es la mejor opción.

3 – Dividir tareas: compartir tiempo con los que están, pero también dedicar un rato a nosotros mismos.

4- Informarse, pero evitar la sobreinformación: ser responsable con la información que se consume, pero también con la que se comparte en las redes, para no diseminar pánico.

5 – En lo posible, exponerse al menos 10 minutos a la luz solar: la privación de sol puede generar desgano y síntomas depresivos.

6- Dedicar un tiempo para arreglarse: evitar el abandono personal y el sedentarismo extremo.

7- Organizarse en las comidas: es importante evitar el picoteo continuo por aburrimiento.

8 – No hacer desarreglos en los horarios del sueño: porque dormir poco puede provocarnos malhumor e irritabilidad, o desgano y depresión si se duerme por demás.