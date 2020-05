Coronavirus y avispones asesinos: ¿otro ejemplo de cómo Los Simpson predijeron el futuro?

Los Simpson siguen con su racha de ser el Nostradamus de nuestra cultura pop.

La serie animada de larga duración de Fox, que es de hecho la más larga de la historia, tiene un episodio de 1993 que parece presagiar el 2020 con la pandemia y los “avispones asesinos”.

El episodio titulado “Marge in Chains”, de la temporada 4, presenta a un trabajador asiático enfermo que estornuda en un envío de exprimidores que muchos de los residentes de Springfield desean comprar, lo que inicia un brote de la “gripe de Osaka”.

A medida que las personas entran en pánico, derriban un camión que creen que tiene la cura, pero en su lugar derriban una caja marcada como “Killer Bees” (abejas asesinas) y desatan un enjambre.

A principios de esta semana, los científicos dijeron que habían visto avispones gigantes asiáticos, también conocidos como avispones asesinos, en el estado de Washington, y aún se desconoce cómo llegaron allí. El avispón más grande del mundo puede matar a un humano con solo picar unas pocas veces.

Uno de los escritores del episodio, Bill Oakley, inicialmente le dijo a The Hollywood Reporter en marzo que no le gustaba que Internet señalara el episodio como un predictor de la pandemia: “No me gusta que se use con fines nefastos”.

“La idea de que alguien se apropie de la manera incorrecta para hacer que el coronavirus parezca un complot asiático, es terrible”, dijo Oakley. “En términos de intentar culpar a Asia, creo que eso es asqueroso”.

Pero el miércoles el escritor admitió las similitudes y tuiteó: “está bien, supongo que lo hicimos” en respuesta a otro usuario de Twitter que dijo que el programa predijo lo que está ocurriendo en 2020.

ok fine i guess we did https://t.co/Nf4suyC8A3 — BILL OAKLEY (@thatbilloakley) May 6, 2020

Está es de lejos la primera vez que Los Simpson ha sido nuestra bola de mágica de predicciones futuristas.

*Con información de CNN