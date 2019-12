Corredor le falta el respeto a periodista en plena transmisión

Un corredor recibió una prohibición permanente del Consejo de Deportes de Savannah después de que fue capturado por una cámara golpeando la parte trasera de una reportera durante una carrera, luego de lo cual fue criticado por sus acciones «violadoras».

El corredor, más tarde identificado como Tommy Callaway, nativo de Georgia, fue transmitido por televisión golpeando el trasero de la periodista.

Esto mientras informaba en vivo desde la escena durante una carrera de 5 km. Cuando el corredor siguió su camino, quedó claro que Bozarjian no apreciaba la atención no deseada.

Más tarde describió sus emociones. » Me has violado, objetivado y avergonzado», dijo en las redes sociales.

«¡ Ninguna mujer debería tener que aguantar esto en el trabajo o en cualquier lugar! ¡Ninguna! «, agregó.

Los organizadores de la carrera se comprometieron a identificar al hombre y menos de 24 horas después revelaron que el hombre en cuestión había sido contactado e informado de que ya no era bienvenido a participar en su serie de carreras.

To the man who smacked my butt on live TV this morning: You violated, objectified, and embarrassed me. No woman should EVER have to put up with this at work or anywhere!! Do better. https://t.co/PRLXkBY5hn

— Alex Bozarjian (@wsavalexb) December 7, 2019