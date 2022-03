Corte de Constitucionalidad anula designación de Gloria Porras como magistrada titular de esa Corte

La Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto la elección de Gloria Porras como magistrada titular ante el tribunal constitucional y orden la repetición de dicha elección en la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad accedieron a un amparo con el cual dejan sin efecto la elección realizada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala en donde se designo a Gloria Porras como magistrada titular ante dicha Corte, designada por este ente.

Según se ha dado a conocer, la Corte ha ordenado la repetición de la elección al considerar que no se cumplieron con los requisitos para realizar tal designación, no obstante aún no se han hecho publicas las razones del porque de la anulación.

De acuerdo a información proporcionada, se espera que en los próximos días se cumpla con la notificación de la resolución tomada este martes por los magistrados para que así se inicien los procesos respectivos para la realización de la nueva elección.

En este caso, solamente se ordena la repetición de la elección de magistrado titular, mas no así la de magistrado suplente, por lo que Rony López, electo suplente por dicha casa de estudios continuará en su cargo en la Corte de Constitucionalidad.