Corte de Constitucionalidad explica consultas del presidente Alejandro Giammattei

En el análisis de las 8:45 de Canal Antigua conversamos con el presidente de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barreto. Abordando el tema de la facultad de los tres poderes del Estado de solicitar opiniones consultivas acerca de temas constitucionales.

Para el presidente de la CC existe solo una interpretación sobre la positividad de la norma constitucional. Cuando se da una consulta es acerca de las variantes de la historia constitucional. Por lo que es necesaria la interpretación técnica de la CC.

En otro sentido fueron cuatro opiniones consultivas que solicitó el Presidente de la república, y solo se evacuaron tres. La primera es sobre las citaciones de funcionarios a comisiones del Congreso.

EL representante de la CC asegura que si se puede citar a alguien para temas en los cuales se debe dar seguimiento y para los que no ha sido citado. Si en dado caso citan al funcionario es para un tema específico, por lo que afirma que no es correcto que le pregunten de otros temas que no son de sus competencias, pues es lógico que no estará preparado para ofrecer la información.

Que sentido o lectura le da el presidente de la corte de constitucionalidad al tema de las interpelaciones en el legislativo.. considerado como una práctica parlamentaria.

Redacción / Renato Martínez