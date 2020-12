¿Crees que tu temperatura normal es de unos 37 grados centígrados?

Dado que un síntoma común del covid-19 es la fiebre, algunas personas preocupadas pueden estar tomando su temperatura con más frecuencia en estos días. Si sientes pánico cuando tu termómetro emite un pitido y marca algo más de 37 grados centígrados, es posible que tengas una idea equivocada, han dicho los expertos.

Cualquier medida superior a los 37 grados centígrados puede parecer preocupante, pero no es tan simple. Hay muchos factores personales, ambientales y médicos que influyen en la temperatura corporal y determinan si una persona tiene fiebre.

El concepto de una temperatura corporal estándar generalmente se atribuye al fallecido médico alemán Carl Wunderlich, quien, a mediados del siglo XIX, analizó más de un millón de temperaturas en las axilas de unos 25.000 pacientes. A partir de esas lecturas, obtuvo un promedio de 37 grados centígrados y su estándar ha prevalecido desde entonces, al menos en la mente de muchas personas que no son médicos.

Los rangos de temperatura

«Como anécdota, diría que hay muchas personas que pueden no ser conscientes de que la temperatura normal tiene un rango, no un número fijo», dijo el Dr. Donald Ford, médico de medicina familiar de la Clínica Cleveland en Ohio, por correo electrónico. «Grandes estudios más recientes muestran temperaturas normales que oscilan entre los 36,1 y 37,2 grados centígrados, y muchas personas pueden caer fuera de este rango y estar perfectamente bien».

Es posible que conozcas tu presión arterial normal, frecuencia cardíaca o nivel de azúcar en sangre, «pero no muchas personas en este mundo saben ahora cuál es su temperatura corporal normal o cuánto varía normalmente», dijo el Dr. Waleed Javaid, el director de prevención y control de infecciones en Mount Sinai Downtown en el estado de Nueva York.

«Este es el momento en el que deberíamos empezar a pensar en la temperatura corporal normal: qué es, qué significa para mí, etc.»

Dado que la temporada de gripe coincide con el aumento de casos de covid-19, es importante comprender qué es realmente la fiebre y su rango de temperatura personal. Sigue leyendo para familiarizarte con esas cosas, los factores influyentes y cómo controlar con precisión tu temperatura.

¿Qué es realmente la fiebre y por qué ocurre un aumento de temperatura?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. consideran que una persona tiene fiebre cuando su temperatura es de 38ºC o más. También se puede determinar que las personas que se sienten calientes o que tienen un historial puedan tener fiebre.

Cuando un patógeno «entra a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo lo reconoce, produce una reacción en nuestro cuerpo con anticuerpos y otras respuestas», dijo Javaid. «Esos anticuerpos hacen que otras células de nuestro cuerpo liberen algunas sustancias químicas», que ingresan a nuestro cerebro y cambian nuestro punto de ajuste de temperatura.

«La mayoría de las veces con una infección, ese punto de ajuste aumenta un poco», agregó. «Los escalofríos hacen que nuestro cuerpo se metabolice de manera más excesiva» y produce fiebre.

La variación de los rangos de temperatura y cómo conocer la tuya

La temperatura de nuestro cuerpo tiende a ser más baja por la mañana, pero alcanza un pico de uno o dos grados por la noche. Para algunas personas, las fiebres por covid-19 han tendido a aumentar por las noches, al igual que nuestras temperaturas normalmente fluctúan. Entonces, ¿cómo se puede distinguir este patrón natural de los síntomas de covid-19?

Una fiebre por covid-19 «permanecerá alta, por lo que no desaparecerá», dijo Javaid. «La fluctuación entre la fiebre y la temperatura corporal es algo totalmente diferente … Por lo general, no se siente ninguna diferencia entre el tiempo de temperatura más alta y el tiempo de temperatura baja».

Además, las fiebres van acompañadas de otros síntomas, como escalofríos.

Es posible conocer tu rango de temperatura de referencia al verificarlo tres veces al día en momentos que recuerdes. Por ejemplo en la mañana, alrededor del mediodía y por la noche. Durante varias semanas, registra esos resultados. Al final de ese experimento, deberías poder promediar tus entradas y saber qué es normal para ti en diferentes momentos del día. Si visitas a tu médico con frecuencia, también puedes preguntarle cuál es tu temperatura promedio.

«Cuando conocemos la temperatura de nuestro cuerpo, cuando varía, podemos decir con seguridad si es una temperatura persistentemente alta», dijo Javaid. “Eso es como tener presión arterial alta persistentemente. Necesitas tratarla».

Otros factores pueden influir en tu temperatura. Los medicamentos como el acetaminofén y el ibuprofeno se toman comúnmente para el dolor, pero también reducen la fiebre. Los medicamentos antiinflamatorios, como los que se usan a menudo para el cáncer, la artritis reumatoide y el lupus, también pueden afectar la temperatura.

Las personas deben mirar «los prospectos del medicamento o buscar en línea algunos sitios web de confianza sobre el medicamento que están tomando y ver cómo afecta su temperatura», dijo Javaid.

Los termómetros y métodos más eficaces

Los termómetros térmicos o de grado hospitalario de empresas de renombre, como farmacias, son los mejores, dijo Javaid. Evalúa la precisión verificando tu temperatura tres veces consecutivas, con 10 minutos entre cada prueba. Si los resultados varían en un grado o más mientras aún sientes lo mismo, probablemente necesites un instrumento mejor.

Se puede tomar a través de la piel, la boca, el recto, la axila o el oído. «Los termómetros de piel o de oído son fáciles de usar, pero pueden ser menos precisos que los termómetros orales o rectales», dijo Ford. «Las axilas están en algún punto intermedio. La diferencia es que la fiebre se define como una elevación de la temperatura corporal central, y las membranas de la piel y los oídos pueden estar más sujetas a la temperatura exterior o al ejercicio y es posible que no reflejen la temperatura central».

La precisión también puede depender de tu entorno. «Si vengo de afuera de un frío helado», dijo Javaid, «mi frente, mis oídos y todo estará a muy baja temperatura durante los próximos 30, 40 minutos, y debería esperar una o dos horas antes de revisar la temperatura de mi frente.

«Siempre puedes tomar la temperatura poniéndote el termómetro en la boca. Eso generalmente te da una muy buena idea».

Aunque evaluar la temperatura es el método más preciso para confirmar la fiebre, tomar la temperatura no siempre es factible si no hay termómetros disponibles. O, si la persona enferma ha tomado medicamentos, eso podría bajar la temperatura medida. En esos casos, tal vez podría detectar la fiebre notando la apariencia de una cara enrojecida, ojos vidriosos o escalofríos.

Cómo tomar su temperatura con precisión y calcular si tienes fiebre

Además del clima extremo, consumir «comida o bebida muy caliente o muy fría en cuestión de minutos antes de verificar la temperatura oral» puede crear confusión, dijo Ford. Espera de 30 a 40 minutos antes de tomarte la temperatura.

Si tu lectura es uno o dos grados más alta de lo habitual y no tienes otros síntomas, controla tu temperatura durante el día siguiente, dijo Javaid. «Si no pasa nada más, generalmente desaparecerá y volverá a la normalidad de la noche a la mañana». Si no es así, debes preocuparte y hacerte la prueba de coronavirus, especialmente si comienzas a experimentar otros síntomas como tos, dificultad para respirar, fatiga o pérdida del gusto u olfato.

A menos de que tu médico lo prohíba, tomar acetaminofén o ibuprofeno puede aliviar la fiebre, que puede ser dañina «en términos de deshidratación y agotamiento», dijo Ford. «Es importante tomar líquidos tanto como sea posible porque eso ayuda a nuestro cuerpo a eliminar las infecciones».

La frecuencia con la que debemos controlar depende de algunos factores, dijo Javaid. «Un factor es cuál es el requisito de su trabajo o la localidad en la que se encuentra», dijo. «Por ejemplo, a algunos trabajadores de la salud les aconsejamos que se controlen la temperatura a diario».

Para las personas que no siguen las guías contra el covid-19, sentirse mal o con más calor de lo habitual y no estar seguro de por qué, y la exposición a alguien con coronavirus, son otras buenas razones para tomarla.

«Si una persona se siente bien, no es necesario controlar la temperatura diaria fuera de la evaluación», dijo Ford.

Aunque la temperatura de tu cuerpo puede ser un indicador de fiebre por covid-19, la fiebre no es el único factor importante para evaluar si tienes coronavirus. Muchas personas con covid-19 no han mostrado ningún síntoma y algunas pueden tener tos o dificultad para respirar, pero no fiebre.

«Puede variar en diferentes personas», dijo Javaid. «Revisar tu temperatura semanalmente, solo para ver si tienes covid-19, probablemente no sea la mejor manera de hacerlo».

*Con información de CNN