“Ojalá Cristiano no esté en su mejor día cuando nos enfrentemos”

El Bayern Munich tendrá un gran problema en la llave frente al Real Madrid, por las semifinales de la Uefa Champions League: Cristiano Ronaldo. El delantero portugués, que es el máximo anotador del certamen con 15 dianas, representará un dolor de cabeza para la defensa de la escuadra bávara y Jupp Heynckes es consciente de eso.

Por ello, el técnico alemán habló sobre el futbolista de 33 años y expresó su esperanza de que no tenga un buen día en ninguno de los dos compromisos válidos por esta fase. Asimismo, señaló que sin lugar a duda se trata de uno de los mejores jugadores de la historia en este deporte.

En la historia del fútbol siempre hubo grandísimos jugadores y Cristiano figura en esa lista. Junto a Lionel Messi, es el mejor futbolista del mundo. Toni Kroos me habla de lo profesional y ambicioso que es. Eso sí, lo que me importa en este tipo de enfrentamientos es el equipo. Ojalá que no esté en su mejor día cuando se enfrente a nosotros”, sostuvo Heynckes.