“Adoré a Cristiano, pero ahora eso se acabó”, Kylian Mbappé

El delantero francés Kylian Mbappé, admitió en una entrevista que antes de fichar con el París Saint-Germain tuvo acercamientos con el Real Madrid, además de confirmar su admiración por Cristiano Ronaldo, lo cual, asegura, quedó en el “pasado”.

“Hubo muchos rumores de traspaso, es cierto que hablamos, pero creo que eso es ahora pasado para mí y creo que para el Real Madrid. Ahora juego en el PSG y voy a defender estos colores al ciento por ciento”, señaló en una entrevista con el diario deportivo Marca publicada este miércoles 27 de diciembre.

El exjugador del Mónaco apuntó que optó principalmente por el PSG por motivos sentimentales.

Kylian Mbappe on Cristiano Ronaldo: “I admired him when I was younger, but that ended. Now I go to the Bernabeu to play and to win.” pic.twitter.com/NQLrQuPGN8

— Football Tweets (@FutballTweets) December 27, 2017