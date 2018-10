Cristiano Ronaldo: La violación es un crimen abominable

El astro portugués Cristiano Ronaldo se defendió por medio de su cuenta de Twitter, sobre el señalamiento de violación que hay en su contra.

Ronaldo asegura que la “violación es un crimen abominable” y que va “en contra de todo lo que soy y en lo que creo”.

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense.

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 3 de octubre de 2018