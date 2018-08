Cristiano suma otro premio a su palmarés

Cristiano Ronaldo ha vuelto a recibir un premio y es que el gol de chilena que anotó el astro portugués ante la Juventus el pasado mes de abril, fue elegido por la UEFA como el mejor de la temporada pasada.

El máximo organismo del fútbol europeo realizó una votación en su sitio web

donde participaron un total de 346,915 usuarios.

El golazo de CR7 recibió 197,496 votos y con ello se ubico en la cima del podio.



El ex jugador del Real Madrid se ubico por delante de Dimitri Payet quien obtuvo

un total de 35,558 votos por una anotación en la Europa League.

El tercer lugar fue para la jugadora Española Eva Navarro gracias a su gol ante Alemania en la Final del Campeonato Europeo Femenino Sub-17.

Por su parte Cristiano agradeció el apoyo de los fans a través de las redes

sociales y destaco que nunca olvidara esa anotación. Además esta es la primera

vez que Ronaldo recibe este premio en toda su Carrera.

Thanks to everyone who voted for me. Will never forget that moment, specially the reaction of the fans in the stadium. #U

EFA Goal of the Season #SpecialMoment pic.twitter.com/9teapgD9MW

—

Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 28 de agosto de 2018