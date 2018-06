No puede hacerse más de rogar: Lionel Messi debe aparecer este jueves 21 de junio ante Croacia, para mantener con vida a su selección en Rusia 2018. Argentina, con el agua al cuello, se juega su permanencia en el Mundial.

“Leo (Messi), para Argentina, es un prócer. Seguramente como lo fue Diego (Maradona) en su momento. Cada argentino tiene la ’10’ de Messi o la ’10’ de Maradona y eso tiene un valor”, expresó Jorge Sampaoli en conferencia de prensa en Nizhni Nóvgorod, donde se disputará el encuentro perteneciente al Grupo D.

Hasta ahí llega la importancia de ‘la Pulga’ en un equipo remozado, que variará su dibujo y saldrá por la victoria desde el comienzo.

“Creo que es el mejor del mundo y eso nos da un plus, pero es imposible que un jugador te permita cambiar realidades de un partido. Te puede dar un factor, pero no puede ser alguien que sea responsable de un fracaso”, añadió.

Sampaoli se ha pasado la semana obsesionado con rodear al astro de un elenco a la altura de las circunstancias. Ángel Di María perderá su lugar en detrimento de Cristian Pavón, y Argentina comenzará el choque con un once ofensivo, una línea de tres defensas y cuatro centrocampistas. No especulará.

“Vamos a buscar la clasificación desde el principio del encuentro (…) Queremos resolverlo mañana, no dejarlo para la última fecha”, agregó el director técnico.

Croacia, por su parte, tratará de frenar a Messi “en bloque”.

“Messi es el mejor del mundo. No hay un jugador único que pueda pararlo. Debemos hacerlo con todo el equipo, es la única manera. Argentina no es solo Messi, tiene muchos buenos jugadores, no debemos equivocarnos en centrarnos solo en Messi. Tenemos que juntarnos, ser un bloque compacto, como fuimos ante Nigeria”, comentó el DT Zlatko Dalic.

