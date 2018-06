Escuche la crueldad contra niños migrantes en Estados Unidos

La crueldad con que algunos miembros de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos tratan a niñas y niños migrantes de Guatemala y El Salvador, separados de sus padres e internados en instalaciones de ese cuerpo policial, queda probada en el audio que compartimos a continuación.

“Bueno, lo que tenemos es una orquesta aquí. Lo que falta es un conductor”, ironiza unos de los guardias en medio de los sollozos de los menores de edad, que claman por sus progenitores a viva voz: “¡Mami!”, “¡Quiero ir con papá!”.

“Yo no quiero que paren a mi papá, no quiero que lo deporten”, susurra una niña, mientras que otra coincide en que “yo no me quiero separar de mi papi”.

“Me puedo ir con mi tía, por lo menos”, dice una pequeña de unos 6 años, quien asegura tener el número telefónico de su familiar, que lo memorizó, al agregar que su “mami, después que me venga a traer mi tía, va a venir lo más pronto posible para irme con ella”.

Frente a esto el agente pregunta en español: “¿De dónde son ustedes?” El Salvador, Guatemala, responden los niños, parte de los 2,342 menores que del 5 de mayo al 9 de junio fueron separados de sus familias al ingresar de manera irregular en territorio estadounidense.

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, creada el 28 de mayo de 1924, está integrada por agentes entrenados en técnicas de combate y autodefensa personal, así como en métodos de detección de drogas y de personas, que actúan bajo el lema “Honor Primero”.

Escuche el audio, obtenido por la publicación independiente Pro Pública:

Algunas imágenes del entrenamiento que reciben los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, bajo cuya vigilancia están desde el 19 de abril más de 2 mil menores de edad centroamericanos, tras ser separados de sus padres o madres, al intentar ingresar de manera irregular en ese país (Departamento de Seguridad Nacional).

