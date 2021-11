CSJ accede a petición de Aifán de corregir notificaciones realizadas al Instituto de Magistrados

La juez de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, solicitó a la Corte Suprema de Justicia que se realizara una serie de correcciones a las notificaciones que se habrían hecho en los procesos relacionados con la petición de retiro de antejuicio que el Instituto de Magistrados solicitó en su contra.

Según las notificaciones entregadas tanto por la corte como por el juez pesquisidor Roaldo Chávez, se citaba al ex presidente de dicha entidad Wilber Castellanos, sin embargo en la denuncia, se indicaba que la petición es a nombre de la institución y no del magistrado por lo que al Castellanos ya no ser el representante del Instituto le corresponde al actual presidente.

Por tal razón, la Corte decidió realizar la corrección y en lugar de notificar a Castellanos, ahora se procederá a notificar a Igmaín Galicia Pimentel para que ratifique la denuncia del instituto en contra de Aifán.

Galicia se presentó el 8 de noviembre ante el pesquisidor, sin embargo este no pudo ratificar la denuncia en aquel momento pues esta petición aún no había sido resuelta por la corte y el expediente aún estaba en sus manos, por lo que ahora se espera que el proceso continúe su curso, y se fijen nuevas fechas para que se se ratifique la denuncia y Aifán presente sus pruebas de descargo.