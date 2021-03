CSJ asegura que Mynor Moto ya no tiene inmunidad

La Corte Suprema de Justicia ha suspendido el proceso de antejuicio planteado contra el juez Mynor Moto solicitado por la Fiscalía contra la Corrupción dentro del caso Libramiento de Chimaltenango pues afirma que este ya no goza de inmunidad.

A finales del año pasado, la fiscalía contra la corrupción presentó una solicitud de antejuicio en contra del entonces juez tercero de primera instancia penal Mynor Moto, pues afirman que este podría tener vínculos dentro del caso Libramiento de Chimaltenango al creer que pudo haber retardado de forma maliciosa la investigación que se realiza por este caso.

Sin embargo, este lunes, la Corte Suprema de Justicia notificó a la fiscalía que su petición ya no es procedente, pues actualmente el juzgador ya no goza de inmunidad, por lo que no se dio trámite a la petición y se le da luz verde al Ministerio Público para que pueda accionar penalmente en el momento que lo considere contra Moto.

De momento la fiscalía analiza que acciones podrían emprender en contra del primer juez del caso a quien señalan de no solamente de atrasar diligencias de investigación sino de retener las apelaciones entregadas por las faltas de mérito dictadas a 15 implicados dentro del caso libramiento en octubre pasado.