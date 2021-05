CSJ decide no confirmar como juez del OJ a Mynor Moto

La Corte Suprema de Justicia ha decidido no confirmar a Mynor Moto como juez del Organismo Judicial por lo que únicamente queda pendiente que el Consejo de la Carrera Judicial termine el proceso administrativo de destitución.

Tras recibir una documentación por parte del Consejo de la Carrea Judicial en la cual se otorgaba a la Corte Suprema de Justicia la potestad para confirmar a jueces dentro del Organismo Judicial, los magistrados han tomado la decisión de no renovar el mandato como juzgador de Mynor Moto.

En proceso paralelo al proceso administrativo que el Consejo de la Carrera Judicial lleva contra el ex juzgador, la Corte determinó que derivado de los señalamientos en su contra y las ordenes de captura que existen hasta el momento en contra de Moto, este no es idóneo para continuar como juez del organismo por lo que no renovó el nombramiento como tal, quedando fuera del Organismo Judicial.

Moto, es buscado por las autoridades desde febrero pasado, luego que se girará orden de captura en su contra por su posible vinculación al caso Comisiones Paralelas 2021, así como por el Caso Libramiento de Chimaltenango.

No Obstante, al momento el Consejo de la Carrera Judicial aún no termina el proceso administrativo de destitución, luego que Moto no cumpliera con lo establecido en la ley de la carrera judicial de presentarse a laborar luego de terminada la excedencia que se le concedió.