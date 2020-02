Anomalías en conteos en pasadas elecciones

Mientras un juzgado español cita a 15 personas denunciadas por el ex ministro de gobernación Carlos Vielmann, La Corte Suprema de Justicia ratifica que el ex funcionario no debe ser procesado por el delito de ejecución extrajudicial.

Estas imágenes circularon en el año 2013, dónde ex funcionarios de la extinta comisión internacional contra la impunidad en Guatemala y ex funcionarios del Ministerio público señalaban al ex ministro de gobernación Carlos Vielmann de supuestos cometidos durante la toma de la cárcel pavón en el año 2007. Esto a criterio de Vielmann era una falsedad en su contra por lo que en el año 2014 presentó una denuncia ante las autoridades españolas, pues al poseer la nacionalidad de este país le faculta tal acción, en la cual afirma dañaron su honor e imagen.

Ante esta acción, el juzgado de primera instancia número 35 de España, 6 años después, ha procedido a citar a 15 personas denunciadas por Vielmann, por los hechos anteriores, entre las que se encuentran: el ex comisionado Francisco Dallanese, la ex fiscal general Claudia Paz y Paz, los ex investigadores Christian Ulate, Jean Michael González entre otros así como Marielos Monzón.

A estas acciones se suma, que la Corte Suprema de Justicia, finalmente resolvió el amparo con el que la extinta CICIG pretendía que Vielmann fuera procesado nuevamente por el delito de Ejecución extrajudicial, en la cual los magistrados ratificaron que si existe doble persecución en su contra y no se le puede procesar por tal delito.

Ahora se tiene previsto que el próximo lunes, de inicio la audiencia de etapa intermedia del caso Infiernito donde se debe conocer si el ex ministro así como otros 3 implicados, enfrentarán juicio.