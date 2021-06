CSJ rechaza antejuicio contra el juez José Cojulún

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidieron rechazar sin entrar a conocer la solicitud de antejuicio presentada en contra del juez contra extorsiones José Eduardo Cojulún.

Aunque de momento no se han dado a conocer las razones por las cuales los magistrados decidieron no entrar a conocer la petición del Ministerio Público, se ha indicado que las magistradas María Eugenia Morales y Delia Dávila votaron en contra de no dar trámite a la solicitud.

En este caso, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, busca que se le retire la inmunidad al juzgador supuestamente por haber emitido resoluciones entre los años 2003 y 2008 a favor de Gustavo Herrera, para que este no fuera procesado por un supuesto desvío de fondos provocados en dichos años en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

La fiscalía no descarta impugnar la decisión de la corte.