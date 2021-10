CSJ rechaza antejuicio contra el Ministro de Gobernación

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ha decidido rechazar de forma inlimine una solicitud de antejuicio presentada en contra del ministro de Gobernación Gendri Reyes, al considerar que la misma es de carácter espurio.

Según se indicó, la petición fue presentada por John Freddi Del Salto Castañas en contra del Ministro a quien señala de no agilizar la inscripción de unas iglesias evangélicas y que a su criterio era necesario investigar el porque no quería viabilizar dicho procedimiento.

No obstante, la Corte determinó que no hay un asidero legal para la petición de Del Salto y por lo tanto la petición de retiro de antejuicio no procede.

Al momento, este era el único proceso de antejuicio que se ha presentado en contra del jefe de la cartera de gobernación.