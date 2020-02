En septiembre del año pasado el ex fiscal de la FECI Andrei González, denunció a la fiscal general Consuelo Porras de un supuesto en retrasar las diligencias que tenían por objeto investigar y procesar a la ex candidata presidencial del partido Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, por lo cual no se había accionado en tiempo.

Bajo el delito de retardo de justicia, la fiscalía de asuntos internos del ministerio público solicitó el retiro de inmunidad de la fiscal general, con la finalidad de establecer si habrían indicios de estos hechos.

Sin embargo en la última reunión de magistrados, la Corte Suprema de Justicia decidió no dar trámite a la solicitud planteada contra la jefe del Ministerio Público por considerar que la denuncia no tiene suficiente sustento que amerite una investigación.

Ante la decisión, Porras conservará su inmunidad. Se intentó obtener una postura del Ministerio Público entorno a esta acción sin embargo se han reservado la misma.