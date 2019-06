El Ministerio Público solicitó que se le retire el derecho de inmunidad al ministro de economía, Acisclo Valladares, así como a los diputados Haroldo Quej, Estuardo Galdámez, Boris España, Gustavo Medrano, Marco Antonio Orozco, Mirma Figueroa y Juan José Porras por su presunta vinculación al caso Subordinación del legislativo al poder Ejecutivo. Esta tarde, la Corte Suprema de Justicia decidió darle trámite a tal solicitud.

De acuerdo con los señalamientos de la fiscalía especial contra la impunidad, a los parlamentarios se les debe investigar por supuestamente haber recibido órdenes de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, para aprobar leyes favorables al Ejecutivo con lo que pagarían favores tras recibir sobornos de un empresario.

#URGENTE #CasoSubordinaciónDelLegislativo CSJ da trámite a las solicitudes de antejuicio planteados contra el ministro de economía, Asisclo Valladares y 7 diputados más. Vía @Sosegueda2287 — Canal Antigua (@CanalAntigua) June 27, 2019



Al ministro se le investigaría porque supuestamente él entregó dichos sobornos.

A continuación, los magistrados deben nombrar a los jueces pesquisidores necesarios para conocer los procesos indicados y este determine si es necesario o no retirarles la inmunidad.

En el caso de Valladares, el antejuicio debe ser trasladado al Congreso de la República donde una comisión pesquisidora debe tomar esa decisión.

De momento se espera que en el transcurso de las siguientes horas, la corte realice las debidas notificaciones para continuar con los procesos.

Otro caso

La junta disciplinaria del Organismo Judicial estableció que el juez presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C, Pablo Xitimul, no cometió abuso de autoridad al oponerse a una revisión practicada por un elemento de la policía nacional civil. No obstante, la Corte Suprema de Justicia decidió darle trámite a una solicitud de antejuicio planteada por la fiscalía contra delitos administrativos.

CSJ da trámite a solicitud de antejuicio planteada por la fiscalía contra delitos administrativos contra el juez Pablo Xitimul, por supuestamente haber impedido la identificación de una persona que manejaba en estado de ebriedad. Vía @Sosegueda2287 — Canal Antigua (@CanalAntigua) June 27, 2019



Según el vocero del Organismo Judicial, Mario Siekavizza, la fiscalía asegura que el juez se opuso a la supuesta identificación de una persona que manejaba en estado de ebriedad obstruyendo la labor policial y por tal motivo, los magistrados determinaron que es necesario que un juez pesquisidor conozca los hechos. REV

