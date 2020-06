¿Cuándo desaparece el covid-19 en un asintomático?

Como todos los viernes, el doctor Elmer Huerta responde las preguntas que recibe de nuestra audiencia a través de Twitter.

En este episodio, aclaramos dudas sobre las pruebas serológicas o moleculares, los síntomas del coronavirus, el uso de medicinas como la ivermectina, sobre si las ‘pistolas láser’ para medir la temperatura causan daño cerebral y la permanencia del virus en pacientes asintomáticos.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su dosis diaria de información sobre el nuevo coronavirus, información que esperamos le sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy contestaremos algunas de las preguntas que nos han dejado en nuestra cuenta de Twitter @DrHuerta.

@drhuerta si se comienza a usas las vacunas q son anticuerpo, osea las Pasivas eso no puede originar que los linfocitos se conviertan en perezosos y dejen de defender al organismo de posibles virus, bacterias hongos etc https://t.co/agjJ1S7ncm — doralzuela2019 (@doralzuela2019) June 25, 2020

La inmunidad pasiva, tal como lo describimos en el podcast del 24 de junio, usa los anticuerpos que producen los linfocitos para impedir la entrada del nuevo coronavirus a las células y no las afecta para nada en su función.

Por lo tanto, el uso de esos anticuerpos sintéticos no impide la función protectora de este tipo de glóbulos blancos.

@drhuerta dr buenas noches quería hacerle una pregunta mi esposo salió positivo en una prueba molecular lo curioso es que yo no, vivimos juntos dormimos juntos esto a que se debe y que debo hacer…. — Catalina (@Catalin83432388) June 25, 2020

Buena pregunta, Catalina.

Es difícil de explicar, es posible que usted se haya contagiado y la prueba que le hicieron haya sido mal tomada. De esta manera, dio un resultado falso negativo. Otra posibilidad es que usted no haya sido infectada, lo cual es raro, pero posible.

En todo caso, si ya pasaron 21 días desde que él estuvo enfermo, ya no debe haber peligro de contagio para usted. No me dice tampoco si usted tuvo síntomas. De ser así, debemos pensar que usted tuvo la enfermedad a pesar de una prueba negativa y asumimos que usted también ya se recuperó.

@drhuerta , una persona con hipotiroidismo ,es una enfermedad preexistente? — raymunda (@raymundass) June 24, 2020

Hola, Raymunda. No, el hipotiroidismo no está considerado como un factor de riesgo para complicarse por el nuevo coronavirus.

@drhuerta Buen día Dr. Le querìa preguntar si existe la posibilidad de contagiarme de Coronavirus. Ya que me caí y me hice una herida abierta en una acera muy concurida de la ciudad con altos niveles de contagio. Gracias. — marlyn p (@marlynp10) June 24, 2020

Buena pregunta, Marlyn.

No se ha demostrado, hasta ahora, que el nuevo coronavirus pueda ingresar al cuerpo a través de una herida. Lavarla con agua y jabón es lo primero que uno debe hacer, para eliminar la posibilidad de cualquier tipo de infección.

El Dr. Anthony Fauci, el experto en enfermedades infecciosas más influyente del mundo, dice que el que los estadounidenses ignoren la ciencia durante la pandemia, es "frustrante". Lamentablemente, eso es cierto también en muchos países… https://t.co/yFsakYustW — Elmer Huerta (@drhuerta) June 20, 2020

Excelente pregunta, Cartagenero. Hay varias posibilidades, una es que usted nunca se enfermó por covid-19 y que lo que tuvo en esa época fue otra enfermedad respiratoria.

Otra alternativa es que sí se haya infectado, pero la prueba resultó falsa negativa, lo cual es desafortunado, pero relativamente común.

Otra posibilidad es que usted sí se infectó, pero produce tan poca cantidad de inmunoglobulinas G, que ya no son detectables.

hola…. ¿Qué de cierto es: que "las pistolitas laser" que nos miden la temperatura en los supermercados o al ingresar a laborar en algunas empresas…. van "mermando las conexiones neuronales" al individuo. ¿alguien sabe?…porque me han enviado un video al respecto.@drhuerta — Maritza Chapman (@chavita07) June 24, 2020

Esta es una pregunta muy común, Maritza. La respuesta corta es que ese tipo de aparatos no causan ningún tipo de daño cerebral. Le explico.

Esos aparatos se llaman detectores infrarrojos de temperatura o termómetros infrarrojos. Increíblemente no eliminan radiación, es al revés, tienen sensores que detectan la temperatura infrarroja o de calor que emite el cuerpo de la persona y por eso miden la temperatura.

Lo que sucede es que para que la persona que toma la temperatura sepa dónde apuntar el aparato y registrar bien la temperatura, la pistolita emite un rayo laser de baja intensidad que tampoco causa daño, a no ser que se le apunte a un ojo por largo tiempo.

@drhuerta respecto al Covid-19, se debe uno bañar y lavar su ropa después de volver de la calle? Gracias — Sergio B.C.V. (@sergiocar_vel) June 24, 2020

Hola Sergio, eso depende de dónde has estado. Si solo saliste a pasear al perro o al mercado y no había mucha gente, no creo que tengas que lavar tu ropa ni bañarte. Pero si has estado en un hospital, rodeado de muchos enfermos con síntomas de covid-19, es probable que sí tengas que hacerlo.

Obviamente si alguien escupió o estornudó en tu ropa, sí debes lavarla.

@drhuerta Estimado doctor ¿cual es la diferencia entre un antiviral y una vacuna? Aqui en Peru dicen q sale un antiviral para Setiembre. Gracias por su atencion. — Lui_SS (@luss0091064) June 23, 2020

Excelente pregunta, Lui. Un antiviral es un medicamento -un ejemplo del cual es el remdesivir- que actúa sobre el virus y puede inactivarlo. Para hacer una comparación, significa lo que es un antibiótico para las bacterias.

La vacuna, como la hemos descrito en varios episodios anteriores, es un medicamento que usa el virus modificado, sus partículas u otro tipo de agente biológico para que, al ser administrado, engañe al cuerpo y haga que este produzca defensas o anticuerpos que neutralicen la entrada del virus a las células.

En las cifras oficiales de la pandemia, entre los casos detectados se incluye a los asintomáticos? — David Figueroa (@dagonzalo) June 23, 2020

Sí David, según aconseja la Organización Mundial de la Salud, los positivos deben incluir todos los casos en que las pruebas del virus, ya sea moleculares o serológicas son positivas, independientemente de que las personas tengan síntomas o no.

Un país acusado de no cumplir esa regla fue China, que dejó de registrar como caso positivo a los asintomáticos.

Amaranta nos consulta: ¿Qué tan seguro es abrazar a mi nieta de 2 años? Tanto mi esposo como yo somos mayores de 65 años y tenemos condiciones médicas complicadas.

@drhuerta que tan seguro es abrazar a mi nieta de 2 años. Tanto mi esposo como yo somos mayores 67 y 75 años y con condiciones médicas complicadas. — Amaranta73 (@Amaranta73) June 23, 2020

Mire, si la niña ha estado en una cuarentena bien llevada -y sus padres deben ser muy sinceros con usted en esa información- no habría ningún problema en que vea a su nieta.

Pregúnteles bien a los padres de la niña si existe algún tipo de riesgo de que alguno de ellos haya llevado el virus a la casa. Si ellos dicen que han realizado una cuarentena disciplinada, le repito, no habría problema en que pueda estar con su nieta, incluso sin mascarilla.

Buenas tardes Dr. tengo una duda , desde hace una semana presente tres de los síntomas leves de Covid 19 en la app de gobierno me dijo q me aislara pero nunca me sugirieron hacerme la prueba , no tengo el dinero para hacérmela, así q ignoro catalogar mi caso — Kiara Maria (@kiara1362) June 23, 2020

Hola Kiara, si en la zona donde vives hay muchos casos de coronavirus, debes asumir que tienes la enfermedad y evitar contagiar a otras personas, aislándote por 14 días, usando una mascarilla y practicando distancia física con los que te rodean en la casa.

Obviamente, una prueba hubiera sido importante para confirmar si tienes la enfermedad, pero el diagnóstico clínico es más importante.

@drhuerta doctor si una persona toma como prevención ivermectina, sin tener síntomas, es posible que posterior a ello pueda infectarse con el coronavirus???? — Oscar Guzmán Erausquin (@ErausquinOscar) June 23, 2020

Mira Oscar, no existe ningún estudio científico que haya demostrado que la ivermectina funcione para prevenir la infección. Por lo tanto, el contagio puede ocurrir, con o sin ivermectina.

Ya que en días pasados presente gripa pero ya me encuentro bien lo q e notado es que no puedo sentir olores y no siento mucho los sabores — Luis (@Luis69305657) June 22, 2020

Claro Luis, esos síntomas pueden ser parte del diagnóstico de covid-19, pero también pueden serlo de muchas otras enfermedades.

Es por eso que solo un médico que haga las preguntas y los exámenes correctos puede decir si esos síntomas pertenecen al nuevo coronavirus o a otra enfermedad. Una prueba solo sería un complemento al juicio clínico del doctor.

🎧 #Podcast • La incógnita de los pacientes asintomáticos.

Un estudio aclara algunas dudas sobre las características de los pacientes asintomáticos, pero también deja muchas preguntas. El @drhuerta analiza los hallazgos sobre las personas asintomáticas https://t.co/oF7tFNZ6Ha pic.twitter.com/JuJNF3kDQt — CNN en Español – PR (@CNNEPrensa) June 22, 2020

Esa es una excelente pregunta Carlos. Lamentablemente aún no tenemos respuesta para ella. Un reciente estudio encontró que los pacientes asintomáticos podían eliminar el virus por un tiempo promedio de 19 días, comparados con los 14 para las personas sintomáticas. Habrá que esperar a que se hagan más estudios sobre el tema.

