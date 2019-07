¿Cuándo se lo tomarán en serio? Real Madrid con otro partido para olvidar

El Real Madrid sigue de qué hablar, pues no parece encontrar rumbo a poco del inicio de la Liga.

Hoy, en otro encuentro que mostró las falencias del cuadro de Zidane, el Tottenham derrotó al cuadro blanco uno a cero en la copa de una firma de automóviles celebrada en Munich.

El conjunto de Zidane se puso en desventaja con un gol de Kane a los 22 minutos, casi regalado por Marcelo que regresó el balón a Navas de forma equivocada.



Las redes no paran de criticar al lateral y piden que no sea titular, luego de meses de no estar a su mejor nivel.



Y es que casi nadie se salva en este Real Madrid, pues solo Keylor Navas ha recibido elogios de todos lados por evitar la caída de su marco en varias ocasiones.

Se asegura que Navas evitó al menos 3 goles del Tottenham, y remarca el argumento de que debe ser el titular. Quizá Zidane abra los ojos con Courtois afuera por una lesión.

Zinedine Zidane y Florentino Pérez deben ser sinceros consigo mismos, hoy por hoy, Keylor Navas es mil veces mejor que Thibaut Courtois. Aunque luce complicado, el arquero Costarricense debe ser el titular si o si UN MONSTRUO DEL ARCO 🔥#KeylorNavas #Courtois #RealMadrid pic.twitter.com/NRKWBM6C6L — Tiempo Extra (@TiempoExtraOff) July 30, 2019



Otros de los criticados son Sergio Ramos, Kross y Lucas Vásquez, que también no está para ser titular según muchos internautas.

En la conferencia a la prensa luego del partido, Zidane dijo que el equipo había estado mejor que en otros partidos.

«James? No sé qué pasará, nosotros estamos entrenando y jugando y solo pienso en eso», dijo.

En cuanto a la actuación de Keylor, Zidane dijo que cualquiera puede ser titular, al ser cuestionado por la aseveración de Courtois, de que «ya se sabe quién es el titular».

Zidane reiteró que tiene la confianza en sus jugadores, y lo que solo necesitan ganar un partido.



Fue entonces otro partido para olvidar de un Real Madrid que parece seguir pensando que son solo juegos «amistosos». ¿Cuándo se lo tomarán en serio?

