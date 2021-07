Cuba: mujer denuncia que su marido fue baleado y llevado a la fuerza por la policía

Un video que se ha vuelto viral en redes sociales y que habría sido grabado en Cuba este martes muestra como un grupo de policías llega a una casa, aparentemente fuerza su puerta e ingresa para llevarse a un supuesto manifestante opositor al gobierno en la ciudad de Cárdenas, al este de La Habana.

La mujer que grabó el episodio relató a The Miami Herald que las fuerzas de seguridad entraron a su casa el martes por la mañana y dispararon contra su esposo, Daniel Cárdenas Díaz, a quien se llevaron detenido.

En el video se oye a la mujer, Marbely Vásquez, gritando a los policías que sus hijos están con ella y la muestra acarreando a uno de estos mientras a través de una ventana se ve a un grupo de uniformados y se oye de fondo el ruido de golpes contra una puerta, como si intentaran tumbarla. Instantes después los agentes entran con un perro por una puerta trasera y ella dice entre sollozos: «Mis hijos, ¿por qué hacen eso?».

En otro corte del video, aparentemente posterior a la detención, Vásquez dice: «¿Por qué hicieron eso? Si en mi casa no hay nada, revisaron todo, en mi casa no hay nada. Mira lo que le han hecho a mi marido, mira se lo llevaron todo los boinas rojas, acabaron con mi casa, mira, acabaron todo, me rompieron la puerta, todo, todo me lo rompieron».

Y agrega: «Le dieron un tiro a mi marido aquí adentro. Se metieron por aquí, le cayeron a tiros, después de tenerlo en el piso, lleno de tiros, mira lleno de sangre, le cayeron a piñas (golpes), lo montaron como que fuera un puerco adentro de un camión».

El video, que está editado en varios cortes y con imágenes fugaces, no muestra el momento en que los agentes disparan contra Cárdenas ni cuando es detenido o llevado. Vásquez dice en la grabación que los agentes dispararon contra él y luego se ve un charco de lo que parece ser sangre en una parte del piso.

Aunque la perspectiva del video, con momentos como selfie, parece indicar que Vásquez fue quien hizo la grabación, CNN no ha identificado quién ni cómo editó el video, ni tampoco ha podido obtener testimonios sobre lo que ocurrió antes o después de la grabación.

CNN ha intentado sin éxito desde este miércoles contactar a Marbely Vásquez.

Además, CNN ha buscado a través de sus funcionarios de prensa de la Cancillería la reacción de las autoridades cubanas, pero aún no ha obtenido respuesta.

Este miércoles, la televisora estatal Canal Caribe dedicó un segmento a rebatir publicaciones en redes sociales sobre Cárdenas y pone en duda que las cosas hayan sucedido como indica el video. El mismo segmento muestra imágenes de un sujeto que se identifica como Daniel, que aparece con una mascarilla facial en un lugar indeterminado, vacilando al responder preguntas en un aparente interrogatorio policial, pero no queda claro de cuándo es el video, quién lo grabó, el contexto del interrogatorio o si se trata de la misma persona.

*Con información de CNÑ