Visitar el mar es una experiencia para relajarte, pero podría resultar ser peligroso, esto debido a un terrorífico hallazgo.

Quizás pienses que se trata de algún animal marítimo de gran tamaño, pero lo cierto es que este ejemplar es todo lo contrario.

Esto se trata por la curiosa existencia del pez cabeza de serpiente, del cual el Departamento de Recursos Naturales de Georgia, ha ordenado su exterminio.

Según se ha indicado, este tipo de pez es considerado invasor y que «causa grandes daños a la ecología local».

Así mismo, también ha sido catalogado como nocivo, y peculiarmente, es parte de especies exóticas que suelen ser introducidas de manera ilegal.

Inclusive, desde 2002, el gobierno de Estados Unidos «prohibió su transporte interestatal sin la autorización del Servicio de Pesca y Vida Silvestre».

También conocido por su nombre científico, Channa argus, este ejemplar se reproduce rápidamente.

Además, que es capaz de sobrevivir tanto dentro como fuera del agua, lo que le permite desplazarse fácilmente.

Sobre su aspecto, este pez posee escamas, aletas, pero su cabeza y cuerpo se asemejan mucho al de una serpiente.

Es originario de China, Rusia y Corea, pero se le ha encontrado en Europa y América del Norte, específicamente en el condado de Gwinnett, Georgia.

Pese a que son los lugares donde se ha desarrollado esta especie, no se descarta que pueda avanzar a otras áreas marítimas.

Entre otros especímenes de este rango, también figuran: «el mejillón cebra o el cangrejo azul, responsables del 16% de las extinciones del planeta».

One of our lurking freshwater monsters, the Northern Snakehead, is an invasive species that can crawl out of the water and travel to the next waterway… https://t.co/qRelc0evp4 pic.twitter.com/9lDF8M6rhv

— US Fish and Wildlife (@USFWS) October 29, 2018