Cumbre de G20 aborda cambio climático y el sistema de salud en el mundo, entre otros temas

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, cree que «no hay posibilidad de llegar a un acuerdo la próxima semana para limitar el cambio climático a 1,5 grados», dijo durante una entrevista con la emisora ​​británica ITV el sábado.

Johnson habló con los medios de comunicación en Roma antes de la cumbre del G20 y respondió preguntas sobre sus esperanzas en la COP26 de la ONU en Glasgow que comenzará el domingo.

“Donde estamos hoy, no hay posibilidad de detener el cambio climático la próxima semana”, afirmó Johnson. «Si todo el mundo se pone manos a la obra, lo que podríamos hacer es llegar a un acuerdo que signifique que la COP26 en Glasgow sea una estación de paso que nos permita acabar con el cambio climático y mantener vivo ese sueño de 1,5 grados».

«Tenemos un momento ahora en el que podemos tratar de asumir algunos de los compromisos nebulosos en París, solidificarlos en compromisos firmes y rápidos para reducir las emisiones, reducir el uso de carbón, etc.», dijo Johnson a ITV. «Queremos que esos líderes, más de un centenar de ellos, vengan a nuestro país realmente para concentrarse en los compromisos que pueden hacer».

Hablando dentro de las ruinas del antiguo Coliseo de Roma, Johnson hizo una comparación con la caída del Imperio Romano y el desafío climático que enfrenta el mundo de hoy.

“No se podría tener una metáfora más vívida de los riesgos que corre la humanidad”, dijo Johnson. «Los romanos pensaron que continuarían para siempre, pensaron que su imperio florecería para siempre, y luego, ¡Wham!»

“La lección es: las cosas pueden ir al revés”, señaló. «A menos que detengamos ese crecimiento masivo de las temperaturas, ese es el riesgo que corremos».

A su vez todos los líderes del G20 manifestaron su apoyo a un impuesto mínimo global durante la primera sesión de la cumbre, dijo un alto funcionario estadounidense.

«El presidente enfatizó la importancia de este acuerdo histórico durante su intervención», dijo el funcionario, refiriéndose al turno de Biden para hablar durante la reunión. «El presidente también mencionó que, si bien no estamos de acuerdo en todos los temas, podemos abordar intereses compartidos».

El nuevo esquema fiscal se hará oficial cuando los líderes publiquen un comunicado el domingo.

