¡Escándalo sexual en la NBA! Denuncian a expresidente de los Dallas Mavericks

Una investigación publicada por Sports Illustrated sacude al mundo de la NBA. Se trata del expresidente de los Dallas Mavericks, Terdema Ussery, sindicado de acoso sexual y conducta inapropiada en los 18 años que estuvo en el cargo.

“Era una casa de animales”, un “zoo”, “no me sentía segura yendo a trabajar” y “cultura corporativa plagada de misoginia y comportamiento sexual vejatorio”. Así se expresan varias empleadas de los Dallas Mavericks al describir el entorno laboral que debieron soportar cuando Ussery era presidente de la franquicia.

Según la publicación, las trabajadoras revelaron el acoso verbal y físico que sufrieron. “Era una casa de animales (en referencia a la película “Desmadre a la Americana”). Y digo era, porque ya no trabajo allí; estoy segura que sigue pasando lo mismo”, expresó una de ellas.

Trabajando con los jugadores no he tenido ningún problema, pero cuando iba a mi escritorio la cosa empeoraba. No me sentía segura yendo a trabajar. Y después nos preguntamos por qué no hay más mujeres en el mundo deportivo”, se quejó otra entrevistada.

El equipo estadounidense despidió al encargado de Recursos Humanos, Buddy Pittman, y suspendió a Earl K. Snedd, encargado de la página web, quien también es señalado de conducta inapropiada con las mujeres.

“Nos tomamos estas acusaciones muy en serio e investigaremos la situación de forma independiente. No hay sitio para estas conductas en los Mavericks, ni en ningún tipo de lugar de trabajo”, asegura el comunicado de prensa.

The Dallas Mavericks issue the following statement on an upcoming Sports Illustrated article:https://t.co/GQ8bOHTBln — Dallas Mavericks (@dallasmavs) 21 de febrero de 2018

La NBA también se ha manifestando sobre el escándalo y considera como “inaceptables” los hechos que se denuncian.

Estoy decepcionado por las fuentes anónimas que han hecho estas acusaciones falsas contra mí. Durante mi carrera en los Mavericks mi conducta ha sido íntegra y empática con mis compañeros”, se defendió Terdema Ussery.

*Con información de El Mundo y El País

