Dan a conocer motivos de extradición a persona requerida por EE.UU.

El Ministerio Público dio a conocer ante el tribunal tercero de sentencia penal, la solicitud que Estados Unidos Realiza en contra de Saúl Ramírez, un guatemalteco requerido por ese país a quien señalan de un supuesto asesinato cometido en aquella nación.

A diferencia de otros requeridos, Ramírez es de los pocas solicitudes que Estados Unidos realiza a Guatemala donde los delitos imputados no son relacionados con actos de narcotráfico, por lo que será hasta el 6 de febrero en que los jueces del tribunal decidan si lo envían o no a aquel país ya que este no acepto ser extraditado al país norteamericano.