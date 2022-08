Dan dictamen favorable a reformas a la Ley de Hidrocarburos

Diputados de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, decidieron dar dictamen favorable a la iniciativa que pretende reformas a la Ley de Hidrocarburos, para que pueda aprobarse en el pleno en cualquier momento.

La semana pasada el diputado Cándido Leal, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, solicitó que la iniciativa que pretende reformas a la Ley de Hidrocarburos, fuera enviada a esa salsa de trabajo para su análisis y dictamen correspondiente, lo cual fue aprobado por la mayoría de diputados.

Antes de esto, el análisis lo estaba realizando la comisión de energía y minas.

Este lunes los diputados de dicha comisión se reunieron y con poca discusión, se tomó la decisión de dictaminar favorablemente la iniciativa, por lo que ahora ya puede conocerse en el pleno para su aprobación.

Según el diputado Cándido Leal, la razón por la que se pidió hacer análisis a la iniciativa, es porque incluye aspectos de impacto financiero para el Estado de Guatemala, aunque no dijo la razón de dictaminar tan rápidamente.

A pesar que fue evidente el poco debate que hubo previo a dictaminar la iniciativa de manera favorable, lo que es igual a decir, poco tiempo para un análisis profundo, el ministro de Energía y Minas, opina que el proceso fue el adecuado y ahora es momento de que se conozca en el pleno del Congreso.

El objetivo de la propuesta, entre otras cosas, es que los plazos de los contratos de operaciones petroleras puedan ser has por 25 años, pudiendo hacer prorrogas continuas.

Aunque el ministro asegura que no existe ningún riesgo a corto plazo si no se llegara a aprobar la ley, si dice que si no se logra, algunas empresas, de las más grandes en la industria de hidrocarburos en el país, ya no podrían operar.

Otro cambio que se establece en la iniciativa de ley, es que en casos debidamente justificados, se pueda documentar las deudas que puedan tener las empresas petroleras con el Estado de Guatemala para que se puedan hacer convenios de pagos.