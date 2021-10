Daniel Valdez alias “4×4” decide ser extraditado a EE.UU.

Daniel Valdez Leiva, alias 4×4, requerido por Estados Unidos por dos cargos de narcotráfico, finalmente decidió de forma voluntaria ser enviado a dicho país para enfrentar a la justicia luego que en la primera audiencia este aseguro que primero quería conocer el expediente en su contra.

En este caso, el ministerio Público aseguro que no existen procesos pendiente de Valdez en Guatemala por tal razón no habría motivo para no acceder a su deseo.

Por tal situación, el Tribunal Tercero de Sentencia Penal autorizó la extradición de alias «4×4» a Estados Unidos, por lo que se deberá notificar a la cancillería guatemalteca para que este proceda a realizar la coordinaciones de entrega.